В Ростехе анонсировали поставки в ВС РФ новой партию Ил-76МД-90А

Госкорпорация Ростех в День Военно-транспортной авиации, который в России ежегодно отмечается 1 июня, анонсировала поставки в ВС РФ новых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90АФотобанк Moscow-Live/Flickr читайте на monocle.