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Аргументы и Факты

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Заводчик акита-ину сказала, почему собака могла напасть на внука Донцовой

Заводчик акита-ину сказала, почему собака могла напасть на внука Донцовой

Официальный заводчик акита-ину питомника «Аманогава» в России Мария Спирц эксклюзивно для aif.ru прокомментировала нападение собаки этой породы на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой в подмосковном селе Дубцы.

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