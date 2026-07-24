Заводчик акита-ину сказала, почему собака могла напасть на внука Донцовой

Официальный заводчик акита-ину питомника «Аманогава» в России Мария Спирц эксклюзивно для aif.ru прокомментировала нападение собаки этой породы на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой в подмосковном селе Дубцы.
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