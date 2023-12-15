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Снукер. Чемпионат Шотландии. 1/2 финала. Саенгхам сыграет с Хиггинсом, Уилсон против Чжоу Юэлуна

Снукер Открытый чемпионат Шотландии (Scottish Open) Эдинбург 1/2 финала Ноппон Саенгхам (Таиланд) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 16.

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