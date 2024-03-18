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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бринд’Амор о 4 очках Орлова в игре с «Оттавой»: «Он сыграл очень хорошо. Этот матч станет для него трамплином, надеюсь»

Защитник «Каролины» набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (7:2), повторив свой личный рекорд.

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