Еще один чиновник контрольно-счетной палаты региона ушел в мэрию Челябинска

Аппарат челябинской мэрии возглавила бывшая чиновница контрольно-счетной палаты региона. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 22 января, заместителем главы города, руководителем аппарата администрации Челябинска назначена Ирина Волковинская.
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