В "Авиалесоохране" дали прогноз по лесным пожарам в Алтайском крае на 2025 год

Вероятность возгораний в лесах региона повысится в июле и августе Российское госпредприятие "Авиалесоохрана" представило вероятностный прогноз рисков повышенного возникновения пожаров в лесах страны на апрель – сентябрь 2025 года.
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