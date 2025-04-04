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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В "Авиалесоохране" дали прогноз по лесным пожарам в Алтайском крае на 2025 год

В "Авиалесоохране" дали прогноз по лесным пожарам в Алтайском крае на 2025 год

Вероятность возгораний в лесах региона повысится в июле и августе Российское госпредприятие "Авиалесоохрана" представило вероятностный прогноз рисков повышенного возникновения пожаров в лесах страны на апрель – сентябрь 2025 года.

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