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Как случайный кот превратил обычный рабочий день в офисный переполох

Как случайный кот превратил обычный рабочий день в офисный переполох

Порой утро начинается с чёткого плана: разобрать почту, закрыть несколько задач, успеть на созвон. Но уже к середине дня выясняется, что реальность имеет собственное представление о твоей занятости.

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