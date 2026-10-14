В народном календаре 15 октября — это Куприянов день. В эту дату начинался сильный листопад. Хорошие приметы: что можно делать В этот день незамужние девушки собирались вместе, занимались рукоделием и пели песни, веря, что так можно привлечь хороших женихов.
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