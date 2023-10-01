Что выбрать: платные курсы или «халяву»

Развитие и перспективы онлайн-обучения Так, по данным аналитиков сейчас доля российского EdTech рынка в общемировой структуре занимает всего 1%, но уже сейчас это направление имеет впечатляющие темпы роста – до 25% в год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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