Ринкевичс: Европе нужно вернуть оборонные расходы времен холодной войны

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призывает европейские страны вернуть военную повинность и увеличить расходы на оборону до уровня времен Холодной войны, ссылаясь на якобы возрастающие угрозы со стороны России.
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