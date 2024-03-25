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Ринкевичс: Европе нужно вернуть оборонные расходы времен холодной войны

Ринкевичс: Европе нужно вернуть оборонные расходы времен холодной войны

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призывает европейские страны вернуть военную повинность и увеличить расходы на оборону до уровня времен Холодной войны, ссылаясь на якобы возрастающие угрозы со стороны России.

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