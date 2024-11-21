Микроавтобус рухнул с 12-метровой высоты во Владивостоке, погиб пассажир

Во Владивостоке микроавтобус сорвался с 12-метрового склона на Орлиной сопке, Есть погибший. Прокуратура Приморского края сообщила, что 21 ноября водитель Toyota Hiace по неизвестной пока причине съехал с наклонного участка автодороги в центре города.