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Микроавтобус рухнул с 12-метровой высоты во Владивостоке, погиб пассажир

Микроавтобус рухнул с 12-метровой высоты во Владивостоке, погиб пассажир

Во Владивостоке микроавтобус сорвался с 12-метрового склона на Орлиной сопке, Есть погибший. Прокуратура Приморского края сообщила, что 21 ноября водитель Toyota Hiace по неизвестной пока причине съехал с наклонного участка автодороги в центре города.

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