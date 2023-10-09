ЦБ Израиля объявил о продаже валюты для укрепления шекеля

Центральный банк Израиля сообщил о продаже иностранной валюты на сумму до $30 млрд, чтобы «смягчить волатильность обменного курса шекеля» и обеспечить необходимую ликвидность для нормальной работы рынков.
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