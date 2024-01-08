Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 042 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    Эти ребята из 5-й колоны, готовые продать Россию."Год сидели в Аме...
  • Сергей Андросов
    Конечно, пусть поют, подальше от России, тем более певицами их назвать можно с большой натяжкой. Вся эта блевотина уж..."Год сидели в Аме...
  • Сергей Андросов
    А носил ли он сало на самом деле? Эта тварь переобуваеться даже не приземляясь на землю."Борцы" из схронов

Государства-брандеры и нации-бройлеры

Государства-брандеры и нации-бройлеры

«Украина и Израиль победят!» — не так давно в запальчивости воскликнул мой либерально ориентированный приятель, о котором я не раз рассказывал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх