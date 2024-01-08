Государства-брандеры и нации-бройлеры

«Украина и Израиль победят!» — не так давно в запальчивости воскликнул мой либерально ориентированный приятель, о котором я не раз рассказывал.
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