Какой силы магнитные бури накроют метеопатов 13, 14, 15 и 31 октября 2023 года Алёна Юрьева Магнитные бури — это явления, которые происходят в околоземном космическом пространстве из-за изменений в магнитном поле Земли.
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