МИД: США не готовы менять курс, что вынудил РФ приостановить выполнение ДСНВ

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков поделился своим видением перспектив продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году.
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