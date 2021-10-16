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Бабушка обижена на одиннадцатилетнего внука: «В гостях ведет себя как дома!»

Бабушка обижена на одиннадцатилетнего внука: «В гостях ведет себя как дома!»

– .Как ты думаешь, у меня действительно невоспитанный, ужасный ребенок? – спросила меня знакомая, Зоя.

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Натали Валуа
Хватит всякую фигню постить!
Натали Валуа
Бабушка напрягается, а внук и не поймет, в чем накосячил-то. К родной бабуле же приехал.
Марина Томашевская
Мои дети, когда маленькие были и мои внуки без спроса в холодильник не полезут и себе подчёркиваю, без спроса, ничего готовить не будут. В доме существует определённый распорядок дня, который соблюдают и гости, и члены семьи.не стал есть предложенный завтрак, жди обеда! У невестки подрастут маленькие, вот тогда покажут ей «весёлую жизнь», если будет и младших так же «воспитывать». Отвратительное поведение. Но бабушке надо учитывать, что нсли пригласила внука, независимо три ему года или одиннадцать, внуком надо заниматься. Он не мебель!

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