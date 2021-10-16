Бабушка обижена на одиннадцатилетнего внука: «В гостях ведет себя как дома!»

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяБабушка обижена на одиннадцатилетнего внука: «В гостях ведет себя как дома!»– .Как ты думаешь, у меня действительно невоспитанный, ужасный ребенок? – спросила меня знакомая, Зоя.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНатали ВалуаХватит всякую фигню постить!Натали ВалуаБабушка напрягается, а внук и не поймет, в чем накосячил-то. К родной бабуле же приехал.МТМарина ТомашевскаяМои дети, когда маленькие были и мои внуки без спроса в холодильник не полезут и себе подчёркиваю, без спроса, ничего готовить не будут. В доме существует определённый распорядок дня, который соблюдают и гости, и члены семьи.не стал есть предложенный завтрак, жди обеда! У невестки подрастут маленькие, вот тогда покажут ей «весёлую жизнь», если будет и младших так же «воспитывать». Отвратительное поведение. Но бабушке надо учитывать, что нсли пригласила внука, независимо три ему года или одиннадцать, внуком надо заниматься. Он не мебель!Комментировать
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