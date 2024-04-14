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«При родах я была в сознании»: Чехова раскрыла правду о втором ребенке

«При родах я была в сознании»: Чехова раскрыла правду о втором ребенке

Телеведущая поделилась подробностями личной жизни. Анфиса Чехова из личного архива Анфисы ЧеховойИменно по этой причине теледива не стала худеть искусственным путем: из-за боязни наркоза Чехова даже не рассматривала такой способ.

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