Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 648 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Так будет
    не находите странным, что в это связи тов. песков до сих пор является прессекретарем Президента РФ? а как руки целова...Драпеко навала Пу...
  • Вадим Кузнецов
    Будем надеяться, что на этих записях хорошо видны одухотворенные лица будущих героев великих северных строек, и гряду...Жители Махачкалы ...
  • Вадим Кузнецов
    Это не протестующие. Это погромщики, устроившие мятеж прямо во время СВО. Сил полно, энергии через край. Авдеевка жде...Толпа заблокирова...

Военэксперт Борзенко не исключил Третьей мировой и «войны в космосе» в 2024 году

Военэксперт Борзенко не исключил Третьей мировой и «войны в космосе» в 2024 году

Военный журналист Алексей Борзенко предупредил о риске начала Третьей мировой войны в 2024 году. «Напряженность, которую мы сейчас наблюдаем, действительно может вылиться в Третью мировую войну, но это будет в 2024 году», — отметил он в эфире радио «КП».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх