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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о детском хоккее: «Мне из «Каролины» присылают упражнения, шлют методики из «Монреаля». «Ак Барс» и «Красная Машина Юниор» не потерялись бы на фоне лучших детских команд Канады и США»

«Красная Машина Юниор» в Красногорске стала победителем Кубка Третьяка U11, обыграв в финале «Ак Барс» со счетом 4:1.

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