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Не только о футболе

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Варан и Тошич завершили карьеры, старт Лиги Европы, «Барса» снова побеждает и подписывает Шченсны, «Крылья» увольняют Осинькина, травма Мбаппе и другие новости

Варан и Тошич завершили карьеры, старт Лиги Европы, «Барса» снова побеждает и подписывает Шченсны, «Крылья» увольняют Осинькина, травма Мбаппе и другие новости

1. Стартовала Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Твенте» – 1:1. При Эрике тен Хаге команда выиграла 1 из 9 последних матчей в еврокубках – 5 поражений и 3 ничьих.

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Комментарии
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Лена Мисько
Ротенберг ботов накрутил ))
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18 час.
Лена Мисько
а Кононов удивил ))
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18 час.
КУАТ
Да, не ожидал.
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13 час.

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