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Мировое обозрение

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Субсидии по Закону о чипах в США на общую сумму $39 млрд начнут распределяться до начала марта

Субсидии по Закону о чипах в США на общую сумму $39 млрд начнут распределяться до начала марта

Принятый властями США ещё в 2022 году «Закон о чипах», который подразумевает государственную поддержку сферы их производства и разработки на общую сумму $53 млрд, до сих пор мало кому из производителей помог увереннее смотреть в будущее своего бизнеса на территории страны.

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