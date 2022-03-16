Минобороны РФ: российские войска за сутки поразили 128 украинских военных объектов

По информации российского оборонного ведомства ВС РФ поразили по одному ЗРК «Бук-М1» и «Оса», по четыре командных пункта и радиолокационных станций обнаружения и целеуказания, семь складов вооружения, 68 точек скопления украинской военной техники.
По информации российского оборонного ведомства ВС РФ поразили по одному ЗРК «Бук-М1» и «Оса», по четыре командных пункта и радиолокационных станций обнаружения и целеуказания, семь складов вооружения, 68 точек скопления украинской военной техники.
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