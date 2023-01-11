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Гайдай заявил, что ВС РФ сосредоточили 30-тысячную группировку на Луганском направлении

Гайдай заявил, что ВС РФ сосредоточили 30-тысячную группировку на Луганском направлении

Председатель Луганской областной государственной администрации киевского режима Сергей Гайдай заявил, что на территории ЛНР располагаются Вооруженные силы Российской Федерации, общее число группировки достигает около 30 тысяч военнослужащих.

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