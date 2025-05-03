Завершено следствие по делу бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова

Военные следователи завершили расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении экс-начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и бизнесмена Левы Мартиросяна.
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