Кондратьев открыл казачий кадетский корпус на 600 человек в Кубани

1 сентября в Краснодарском крае Вениамин Кондратьев торжественно открыл Кубанский казачий кадетский корпус имени Ивана Безуглого, рассчитанный на 600 кадетов.
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