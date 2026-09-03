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«Сантос» с Неймаром вылетел из Кубка Бразилии от «Палмейраса»

«Сантос» с Неймаром вылетел из Кубка Бразилии от «Палмейраса»

«Сантос» сыграл вничью с «Палмейрасом» в ответном матче 1/4 финала Кубка Бразилии.«Сантос» сыграл вничью с «Палмейрасом» в ответном матче 1/4 финала Кубка Бразилии.

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