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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ахмат» котируется андердогом против «Оренбурга», который не выиграл 7 из 8 последних очных встреч в РПЛ

«Ахмат» сыграет в гостях с «Оренбургом» во втором туре РПЛ. Фаворитом к матчу подходит «Оренбург» за 2.

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