В Тамбове открылся XV Форум юных граждан

В Тамбове состоялось торжественное открытие XV Форума юных граждан, которое дало старт новому учебному году для городских детских организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Прокуратура взыск...
- В этом году тамбо...
- Наталья Карасёва:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым