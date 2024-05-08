«Куча-мала» при прыжках с парашютом: натовские военные получили переломы и травмы во время массового десантирования в Швеции

Этап учений «Быстрый ответ» с натовским десантом в Швеции прошёл не без происшествий. Шведская пресса сообщает о том, что несколько военнослужащих из разных стран Североатлантического блока получили переломы и травмы в результате неудачного десантирования – при выполнении прыжков с парашютом.