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Мешок «стервятников» за день. Бойцы устраивают «сафари» на дроны ВСУ

Мешок «стервятников» за день. Бойцы устраивают «сафари» на дроны ВСУ

Охотники за дронами – «Замок», «Щука» и «Амар» (слева направо).Сегодня 23K прочитали Впервые столкнувшись с летевшим на нас украинским дроном, я не на шутку испугался, хотя теоретически знал, что и как делать, чтобы не стать его добычей.

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Комментарии
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Тамара Кукушкина
Браво!!!Берегите себя,ребята.
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6 час.
ВА
Виктор Александров
Парни - Герои! А когда же наша передовая наука решит этот важнейший вопрос? Задачу МО поставило перед АН? Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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4 час.

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