Мешок «стервятников» за день. Бойцы устраивают «сафари» на дроны ВСУ

Охотники за дронами – «Замок», «Щука» и «Амар» (слева направо).Сегодня 23K прочитали Впервые столкнувшись с летевшим на нас украинским дроном, я не на шутку испугался, хотя теоретически знал, что и как делать, чтобы не стать его добычей.
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