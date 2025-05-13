ОАЭ назвали мировым центром кибербезопасности — WAM

В Эмиратах прошел саммит «Управление новыми технологиями 2025», в ходе которого международные эксперты подчеркнули, что страна стала мировым центром в области кибербезопасности и партнерств в сфере передовых технологий, 13 мая пишет государственное агнтство WAM.