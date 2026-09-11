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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: «Синее проклятие» Елизаветы II: Как платьем доводила до разводов родню, и почему Камилла этого не испугалась

Шоу-бизнес: «Синее проклятие» Елизаветы II: Как платьем доводила до разводов родню, и почему Камилла этого не испугалась

Если проследить историю посещения королевой Елизаветой II свадеб принцев и принцесс, то можно заметить странную и даже пугающую закономерность: если она появлялась на торжестве в определенном наряде – через некоторое время новобрачные разводились.

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