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Британская контрразведка MI5 предупредила о рисках в связи с подготовкой визита президента США в Северную Ирландию

Британская контрразведка MI5 предупредила о рисках в связи с подготовкой визита президента США в Северную Ирландию

Президент США Джо Байден собирается посетить с визитом Северную Ирландию. В связи с этим контрразведывательная служба Соединенного королевства MI5 предупредила о значительном повышении риска совершения терактов и иных провокаций в Северной Ирландии.

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