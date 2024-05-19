Страна и люди
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Страна и люди

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Владимир Прохватилов. Пентагон и ЦРУ бросят в бой органоидный интеллект

Владимир Прохватилов. Пентагон и ЦРУ бросят в бой органоидный интеллект

Симбиоз выращенных "в пробирке" мозгов и компьютера – как фактор колоссальной разрушительной силыВ начале этого года группа ученых из Университета Джона Хопкинса (США) опубликовала доклад о своих разработках в области органоидного интеллекта.

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