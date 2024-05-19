Владимир Прохватилов. Пентагон и ЦРУ бросят в бой органоидный интеллект

Симбиоз выращенных "в пробирке" мозгов и компьютера – как фактор колоссальной разрушительной силыВ начале этого года группа ученых из Университета Джона Хопкинса (США) опубликовала доклад о своих разработках в области органоидного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии