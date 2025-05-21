В Германии обвинили Путина в желании включить Украину в «Российскую империю»

W

Walery

А что... Рейх не пытался включить часть СССР в свои владения и даже при этом уничтожал мирное (гражданское) население?Правители германии рожденные из превращенной в половой орган задницы начинают опять перестраивать Мир? Определенно... в этот очередной раз допрыгаетесь до улета в Мир другой, откуда возврата уже не будет..