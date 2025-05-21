Президент России Владимир Путин хочет включить Украину в состав «Российской империи». С таким обвинением в адрес главы государства выступила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в интервью Frankfurter Rundschau.
В Германии обвинили Путина в желании включить Украину в «Российскую империю»
Комментарии
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Игорь Горлатов
Любая гадость про Путина в Евросоюзе воспринимается на ура.
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15 час.
Астон Мартин
Объединили германию и вывели войска , теперь получите благодарность ...
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14 час.
W
Walery
А что... Рейх не пытался включить часть СССР в свои владения и даже при этом уничтожал мирное (гражданское) население?Правители германии рожденные из превращенной в половой орган задницы начинают опять перестраивать Мир? Определенно... в этот очередной раз допрыгаетесь до улета в Мир другой, откуда возврата уже не будет..
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12 час.
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