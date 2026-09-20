Украине необходимо ещё 40 дней, чтобы заставить Россию прекратить боевые действия. Об этом на саммите в Закарпатье заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
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