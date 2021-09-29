Возникает закономерный вопрос – а что делают целыми днями красивые и упитанные люди в нашей думе?

Медвежий уголОбществоВозникает закономерный вопрос – а что делают целыми днями красивые и упитанные люди в нашей думе? автор - АВРОРА «Сделано у нас – это Россия, детка» – юмор Эта забавная новость недавно прошла по ТВ.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРегина ТолстоброваИногда кажется, ч то наши законы пишут больные и сумасшедшие люди. Надо вернуться как в советские времен а, не сидели на постоянной основе, как теперь, а раз в 5 лет соберутся, примут какой надо закон и обратно домой к своим рабочим местам, а то сидят там и спят на рабочих местах.НАНаталья АндросоваДа ещё убрать бы их всех с экранов телевизора,во всех передачах,когда они работают,только и дискуссируютVilli sherbakА что в конституции есть запрет избираться депутатам красивым и полным. Читать эту подпольщицу Аврору просто мерзко. Есть люди, которые вокруг видят только грязь. Вот она к ними относиться. Как правило с фактами у нее полнейший облом, но это для нее не преграда. Возьмем и сочиним. Что нам стоит дом построить нарисуем и будем обсуждать потом. А надо по мыслям Толстобровой все делать как в СССР. Собрались, быстренько проголосовали и по домам. А может вообще их не собирать. Экономия на проезда, на прокорм на время работы Верховного совета чем не выход. А законы можно издавать не советуясь ни с кем. Подписал президента давай исполняй. Красота правда Регинушка. Ведь возить депутатов в Москву ради поднятия руки за и при этом ни разу не подержав в руках бумажку с написанным законом накладно. Другими словами от таких депутатов ничего не зависит.SergВ госдуме депутаты бесплатно жрут да водку ни о чем не думая пьют за счет средств Россиян!Комментировать
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