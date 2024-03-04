"Бедный Лёха": Навального* грозят выкопать. Свои же. И суток с похорон не прошло

ГС

Геннадий Свидерский

О горе нам. Здох ! Суки , Лукашенко на вас нужно . Всех пришедших и скорбящих пидерастов на принудительные работы , всех недорослей оштрафовать по статье- измена , на 10 миллионов и пусть платят в бюджет до конца жизни . Заебали своей демократией, кому не нравится - чемодан , вокзал , европа.