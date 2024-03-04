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Свежие комментарии

"Бедный Лёха": Навального* грозят выкопать. Свои же. И суток с похорон не прошло

"Бедный Лёха": Навального* грозят выкопать. Свои же. И суток с похорон не прошло

С момента похорон Алексея Навального* прошло менее суток, а "свои" уже грозятся выкопать его тело.

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Комментарии
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ГС
Геннадий Свидерский
О горе нам. Здох ! Суки , Лукашенко на вас нужно . Всех пришедших и скорбящих пидерастов на принудительные работы , всех недорослей оштрафовать по статье- измена , на 10 миллионов и пусть платят в бюджет до конца жизни . Заебали своей демократией, кому не нравится - чемодан , вокзал , европа.
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3 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Выкопают и закопают на болотной а еще мавзолей для тупых хомячков построят.
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2 час.
Екатерина Димитрова
Слава Богу ,что еще одного идиота прибрал и отправил прямиком в АД.
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2 час.

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