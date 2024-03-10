КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ РУССКИЕ УХОДЯТ ИЗ АРМЕНИИ ВМЕСТЕ С АРМЯНАМИ: ПАШИНЯН СДАЁТ СТРАНУ ЭРДОГАНУ Армения отказалась от присутствия наших пограничников в столичном аэропорту Звартноц.
Закавказье ждёт великий передел.
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Хач пашинян плохо кончит как и шут хохляцкий
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11 час.
ИП
Игорь Петров
Пипец армянии...
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7 час.
Алекс Сэм
Да хрен бы с ним с этим Пашиняном, просто в Армении будет, что-то типа Украины на данный момент, а при количестве армянских граждан проживающих в России у нас здесь кругом будут теракты.
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6 час.
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