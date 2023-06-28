Житель Санкт-Петербурга нашел в земле три мины во время похорон кота. Боеприпасы, предположительно, времен Великой Отечественной войны были обнаружены в лесном массиве недалеко от СНТ Нижняя Колония в Ломоносовском районе Ленинградской области.