Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что положение компании Wildberries и пострадавших представителей малого и среднего бизнеса после удара беспилотников остаётся сложным, но правительство уже занялось этим вопросом.
Песков назвал непростой ситуацию с Wildberries после атаки ВСУ
Комментарии
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Регина Толстоброва
ну ничего, раз анчали заниматься, то решат проблему.
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2 м.
Владимир Фоминых
Вадим Скоробогатов
А ктоттакой этот песков???А какое имеет значение болтуна ВВП (пескова)...Он только должен освучивать мнение ВВП..А не своё..ни кому не нужное...
это он (Песков) пургу гонит
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2 м.
Александр Конкин
То есть погибшие и раненные граждане, это не проблема..? А вот сгоревший склад всполошил весь бомонд?
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2 м.
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