Песков назвал непростой ситуацию с Wildberries после атаки ВСУ

ну ничего, раз анчали заниматься, то решат проблему.

А ктоттакой этот песков???А какое имеет значение болтуна ВВП (пескова)...Он только должен освучивать мнение ВВП..А не своё..ни кому не нужное...

Александр Конкин

То есть погибшие и раненные граждане, это не проблема..? А вот сгоревший склад всполошил весь бомонд?