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ЕС принял 21-й пакет санкций против России

Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России, следует из релиза Совета Европы. По заявлению Совета ЕС, новый пакет направлен на дальнейшее ослабление российской экономики и военно-промышленного комплекса.

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