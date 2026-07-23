ЕС принял 21-й пакет санкций против России

Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России, следует из релиза Совета Европы. По заявлению Совета ЕС, новый пакет направлен на дальнейшее ослабление российской экономики и военно-промышленного комплекса.
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