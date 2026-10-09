"Хочется идти дальше": в Барнауле успешно достроили уникальный жилой квартал "Вышка"

8 октября 2026 года комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула выдал разрешение на ввод в эксплуатацию — № 22-63-88-2026.
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