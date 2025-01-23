Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Суверенное право делать глупости

Суверенное право делать глупости

Нужен ли европейцам армянский коньяк? Вчера спикер парламента Армении Ален Симонян вдруг заявил, что республика не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Комментарии
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igor kim
Скорее бы они вступили в Евросоюз, а мы перекрыли границы.
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15 час.
Балу -
&quot;«Не думаю, что сопоставление сотрудничества Армении с ЕС и ЕАЭС может вызвать какие-то проблемы. Нет такого вопроса, который армянская и российская сторона не могли бы вместе обсудить. Мы можем обсудить и найти решения. Армения — суверенная страна и сама решает, какие законы принимать, и что исходит из ее интересов», — сказал Симонян.&quot;... Ключевые слова в приведённой цитате этого очень &quot;умного&quot; армянского специалиста - &quot;НЕ ДУМАЮ&quot;... У них там вся республика такая - хотят и в задницу без мыла влезть, и без штанов не остаться... Так может Россия и не будет мешать им влазить в европейскую задницу?... А уж мы без армянского коньяку проживем... Кстати, а что ещё производит Армения кроме коньяка, проблем и армян?...
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14 час.

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