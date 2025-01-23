Нужен ли европейцам армянский коньяк? Вчера спикер парламента Армении Ален Симонян вдруг заявил, что республика не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Суверенное право делать глупости
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igor kim
Скорее бы они вступили в Евросоюз, а мы перекрыли границы.
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15 час.
Балу -
"«Не думаю, что сопоставление сотрудничества Армении с ЕС и ЕАЭС может вызвать какие-то проблемы. Нет такого вопроса, который армянская и российская сторона не могли бы вместе обсудить. Мы можем обсудить и найти решения. Армения — суверенная страна и сама решает, какие законы принимать, и что исходит из ее интересов», — сказал Симонян."... Ключевые слова в приведённой цитате этого очень "умного" армянского специалиста - "НЕ ДУМАЮ"... У них там вся республика такая - хотят и в задницу без мыла влезть, и без штанов не остаться... Так может Россия и не будет мешать им влазить в европейскую задницу?... А уж мы без армянского коньяку проживем... Кстати, а что ещё производит Армения кроме коньяка, проблем и армян?...
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14 час.
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