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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Нефтехимика» Ловелл о том, что не попал в НХЛ: «Странная ситуация. В последнем сезоне в NCAA я был в топ-4 по очкам среди защитников – за Хатсоном, Кейси и Байумом»

Защитник « Нефтехимика » Тим Ловелл считает странным, что ему не удалось попасть в НХЛ после успехов в NCAA .

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