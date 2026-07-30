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Дима Билан может выручить около 115 млн рублей за сольный концерт в Москве

Дима Билан может выручить около 115 млн рублей за сольный концерт в Москве

Заслуженный артист России Дима Билан может заработать на продаже билетов примерно 115 млн рублей в ходе большого сольного выступления в Москве.

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