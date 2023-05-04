Спички - не игрушка

85 774 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    На 100% с автором солидарен. Так думает большинство и мне непонятно руководство, что не замечает ставшими всем попере...О красных линиях
  • Александр Клюянов
    "слишком много было пресечено красных линией без достойного ответа. Однако всё же считаю, что на этот раз достойный о...Кремль готовит ун...
  • Vasily Golov
    Они воевали за то,чтобы у детей Донбасса было детствоКремль готовит ун...

Китай пояснил

Китай пояснил

Для пресечения инсинуаций Поднебесная выпустила специальное официальное разъяснение по поводу голосования за один из документов ООН, где упоминалось, что "Россия-агрессор"Пекин не поддерживает описание украинского конфликта как «агрессию со стороны Российской Федерации», проголосовав за резолюцию ООН по вопросу отношений между ООН и Советом Европы«Позиция Китая по украинскому вопросу не изменилась, и позиция при голосовании не имеет ничего общего с телефонным разговором между двумя главами государств [Си Цзиньпином и Зеленским]», — заявило Постоянное представительство Китая при ООН в ответе на запросы по электронной почте.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх