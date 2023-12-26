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В Кинешме 26 декабря на полдня перекроют мост через реку Казоху для уборки снега

В Кинешме 26 декабря на полдня перекроют мост через реку Казоху для уборки снега

Рассказываем, когда перекроют переправу и как объехать перекрытый участок.Кинешемская мэрия предупредила автомобилистов города о том, что во вторник, 26 декабря, мост через реку Казоху на несколько часов будет полностью перекрыт.

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