В Кинешме 26 декабря на полдня перекроют мост через реку Казоху для уборки снега

Рассказываем, когда перекроют переправу и как объехать перекрытый участок.Кинешемская мэрия предупредила автомобилистов города о том, что во вторник, 26 декабря, мост через реку Казоху на несколько часов будет полностью перекрыт.
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