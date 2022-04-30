Боевые дельфины, НАТО против демократии и Романовы про спецоперацию

1. Наши военные молодцы, продолжают неприятно удивлять западную военщину. Американское издание The Washington Post пишет, ссылаясь на данные спутниковых снимков, что Россия использует боевых дельфинов, чтобы перекрыть доступ в гавань Севастополя недружественным водолазам:https://www.
