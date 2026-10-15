Травма в экипаже КАМАЗа и авария МАЗа. Итоги второго этапа бахи «Великая степь-2026»КАМАЗ-мастерВторой этап бахи «Великая степь» в Калмыкии завершился победой Богдана Каримова из КАМАЗ-мастер, но гонка запомнилась не только борьбой за лидерство.
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